Bonn buhlt um Europäische Arzneimittelagentur

Bonn tritt an im Kampf um den künftigen Sitz der Europäischen Arzneimittelagentur ( EMA ). Die Stadt will sich gegen Konkurrenten wie Amsterdam oder Paris behaupten. Ihr Motto: "Closer to Europe".

Im Vergleich mit Amsterdam, Wien oder Paris falle einem nicht unbedingt gleich Bonn als beste Möglichkeit ein, erklärte der frühere NRW -Ministerpräsident Wolfgang Clement, der als Sonderbotschafter für den Standort Bonn wirbt. Am Montag (07.08.2017) stellte er gemeinsam Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) die Präsentation der Bewerbung in Düsseldorf vor.

Die Präsentation der Bonner Bewerbung in Düsseldorf

Bei genauerer Betrachtung aber seien die Vorzüge klar.

In Bonn sitzt zum Beispiel das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – nach dem EU -Austritt der Briten die größte nationale Zulassungsbehörde in der Union.

Bonn als internationaler Standort

Unter dem Motto "Closer to Europe" bewirbt sich Bonn

Außerdem wirft Bonn als UN -Standort seine hohe Internationalität mit in die Waagschale. 20 Organisationen der Vereinten Nationen haben bereits ihren Sitz in der Bundesstadt. Deshalb habe man bereits Erfahrung damit, internationale Belegschaften bei ihren ersten Schritten am Rhein zu begleiten, meint Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Internationale Schulen und Kindergärten könnten für viele der 900 EMA -Mitarbeiter ebenfalls ein Pluspunkt sein.

Optimismus beim Gesundheitsminister

Schon am 30. März 2019 soll die europäische Arzneimittelbehörde EMA ihre Arbeit am neuen Standort aufnehmen. "Das schaffen wir ", signalisiertet auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU). Aber die Konkurrenz ist groß: Insgesamt 19 Städte wollen die EMA haben, die London nach dem Brexit verlassen wird.

Entscheidung fällt im November