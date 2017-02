Einbruchsradar der Polizei in NRW kaum genutzt

Das landesweite Wohnungseinbruchsradar der Polizei konnte bisher kaum messbare Erfolge erzielen. Es sollte mehr Zeugenhinweise bringen, hatte sich NRW ´s oberster Polizeichef, Landesinnenminister Ralf Jäger, erhofft. Alle landesweit 47 Polizeibehörden veröffentlichen auf ihrer Homepage seit fast einem Jahr Landkarten ihrer Region: Darauf markiert die Polizei Tatorte, an denen Wohnungseinbrecher in der jeweiligen Vorwoche zu Gange waren.

Ernüchternde Resonanz aufs Einbruchsradar

In Essen haben Polizeibeamte alle Hände voll zu tun, ihre Internet-Landkarten aktuell zu halten. 380 versuchte oder vollendete Einbrüche gab es allein im Januar 2017. Wöchentlich markieren sie also viele neue Tatorte. " Leider haben wir dadurch bisher kaum mehr Zeugenhinweise reinbekommen " sagt Peter Elke von der Essener Polizei. " Keine validen Ergebnisse" , melden weitere Polizeibehörden in NRW. Es müsse sich noch einspielen, brauche noch Zeit, heißt es bei der Polizei. Auch Elke ist optimistisch.

Wer nutzt das Polizei-Radar im Internet eigentlich?

Wie viele User die Landkarten anklicken, wird nirgends registriert. Auf der Straße im Kreis Kleve zucken viele nur mit den Schultern: " Wohnungseinbruchsradar?! Nie gehört! " - " Von Einbrüchen liest man schon genug täglich in der Zeitung, das reicht doch. " Nein, sagt die Polizei. Das Einbruchsradar könne Nachbarschaften sensibilisieren! Dort, wo es viele Tatorte verzeichnet, sollen Bewohner die Augen offen halten und verdächtige Personen, Fahrzeuge und ähnliches unter 110 der Polizei melden – soweit die Idee!

Mankos sind schon seit dem Start im Visir