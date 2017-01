Schlag gegen organisierte Einbrecherbande in Bonn

Der Bonner Polizei ist ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Nach monatelangen, verdeckten Ermittlungen konnten Beamte jetzt sieben Mitglieder einer Familienbande festnehmen. Mehr als 70 Einbrüche und Auto-Diebstähle sollen die Verdächtigen laut Polizei begangen haben. Die Beute wurde von dem Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität am Mittwochvormittag (25.01.2017) präsentiert.

Seit Monaten schon ermittelten die Polizisten intensiv. Bereits vor zwei Wochen (11.01.2017) konnten die Ermittler die ersten Mitglieder einer Einbrecherbande festnehmen - fünf Haftbefehle hatten sie ausgesprochen, zwei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Am Dienstag (24.01.2017) dann der zweite große Schlag: Spezialeinheiten der Polizei durchsuchten sechs Wohnungen und konnten zwei weitere mutmaßliche Einbrecher festnehmen - und umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmen.

Einbrecher im Familienclan

Die mutmaßlichen Einbrecher sind überwiegend miteinander verwandt - so die Polizei. Mitglieder der Gruppierung wohnen in Wachtberg, Köln und Gummersbach - aber auch in Frankreich.

Eingebrochen hat die Bande vom Niederrhein bis hin in das nördliche Rheinland-Pfalz. Die Beute wurde dann meist am nächsten Tag in Köln vertickt.

Haupteinnahmequelle: "Home-Jacking"

Sichergestellte Waffen

Einige aus der Gruppe hatten sich auf sogenanntes "Home-Jacking" spezialisiert - sind also in eine Wohnung eingebrochen und haben dort erst die Pkw-Schlüssel, dann den Pkw entwendet. Die Ermittler fanden heraus, dass die gestohlenen Luxusautos mit Doubletten-Kennzeichen, gefälschten Siegeln, TÜV -Stempeln, Fahrzeugscheinen und Fahrzeugbriefen ausgestattet und über die Internet-Plattform auf dem Markt angeboten wurden. Andere Bandenmitglieder hatten aber auch Fahrzeuge in Belgien, Frankreich und den Niederlanden gestohlen. Wollte ein Käufer sein Fahrzeug zulassen, flog der Betrug auf und die Polizei stellte das gestohlene Auto sicher.

Täter haben sich die Aufgaben geteilt

Bei den verdeckt durchgeführten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Täter arbeitsteilig vorgingen. Während eine Tätergruppierung sich fast ausschließlich mit dem Verkauf von gestohlenen Fahrzeugen beschäftigte, arbeiteten andere an der Fälschung von Fahrzeugpapieren, -briefen, TÜV -Stempel und Siegel. Andere wiederum beschäftigten sich mit Einbruchsdiebstählen.

Kommunikation mit neuen Telefonen und E-Mail-Adressen

Die Bandenmitglieder wechselten häufig ihre Telefone und nutzten zur Tat zuvor billig gekaufte, aber nicht umgemeldete Autos. Die gestohlen Autos stellten sie im Internet- Café in Internet-Plattformen ein, mit Aliaspersonalien und kurzfristig angelegten E-Mail-Adressen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Stand: 25.01.2017, 13:26