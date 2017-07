Rheinkirmes: Große Sorgen bei Schaustellern

In Düsseldorf beginnt am Freitag ( 14. 07. 2017 ) die größte Kirmes am Rhein. Das Volksfest ist bei Besuchern und Schaustellern eines der beliebtesten in Deutschland. Rund vier Millionen Menschen werden in diesem Jahr wieder erwartet. Die Sorgen der Schausteller sind aber auch hier zu erkennen.

Älteste Rutsche Deutschlands fehlt

So ist erstmals die nach eigenen Angaben älteste noch reisende Rutsche Deutschlands nicht nach Düsseldorf gekommen. Der Betreiber des mehr als 100 Jahre alten Geschäfts aus Duisburg, William Fischer, findet keine Mitarbeiter.

"Das kannst du nicht mehr schaffen"

Mehr Lohn würde vielleicht helfen, doch den kann William nicht bezahlen. Gebühren und Kosten seien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, sagt der Schausteller. „Das nimmst du eine Zeitlang hin und irgendwann sagst du: Mit der Einnahme, die du hast, kannst du das gar nicht mehr schaffen.“

Achterbahnen werden wieder kleiner

Keine Wildwasserbahn auf der Rheinkirmes

Auch die große Wildwasserbahn fehlt in diesem Jahr in Düsseldorf. Der Besitzer hat sie dauerhaft in seinem Freizeitpark aufgebaut. Das ist offenbar lukrativer, als das Mammut-Fahrgeschäft mit rund 70 Transportern auf Reisen zu schicken. Das passt zu einer Studie des Deutschen Schaustellerbundes. Demnach ist der Trend zu immer neuen Superlativen gebrochen.

Angela Bruch kann das bestätigen. Sie betreibt auf der Rheinkirmes die „Alpinabahn“. Die riesige Achterbahn ist eine der Hauptattraktionen, hat aber auch schon fast 35 Jahre auf den Buckel. Eine solche Rieseninvestion sei heute kaum noch denkbar, meint die Schaustellerin. Neue reisende Achterbahnen werden nach ihrer Einschätzung eher wieder kleiner werden.

Angela Bruch vor der "Alpinabahn"

Weniger Volksfeste und höhere Ausgaben

Die Düsseldorfer Kirmes genießt in der Branche einen exzellenten Ruf. Unterm Strich sinkt aber die Zahl der Volksfeste laut Schaustellerbund. Gleichzeitig steigen Gebühren und Ausgaben für Material, Energie und nun auch noch Sicherheit. Der Betreiber des beliebten Füchschen-Partyzeltes hat seine Teilnahme in Düsseldorf in diesem Jahr sogar abgesagt, weil er Angst vor einem Terroranschlag hat.

Neue Heimat für Uralt-Rutsche?

William Fischers Rutsche bleibt eingepackt

Für Schausteller William Fischer endet jetzt ein Lebensabschnitt. Er verdient sein Geld weiterhin mit Werkstattarbeiten für Kollegen. Seine über 100 Jahre alte Toboggan-Rutsche wird er aber nicht mehr auf Reisen schicken. Er hofft nun, das Geschäft im Europapark in Rust aufbauen zu dürfen. Denn die Vorfahren des Freizeitparkbesitzers haben die mittlerweile nostalgische Rutschbahn gebaut.

