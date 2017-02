Oberlandesgericht verurteilt Syrien-Rückkehrer

Der Mann hatte gestanden, 2013 nach Syrien gereist zu sein, um sich der Gruppe Jamwa anzuschließen, die später im sogenannten Islamischen Staat aufgegangen war. Die Mehrheit der Gruppe habe ihn aber abgelehnt, deshalb sei er nach wenigen Tagen wieder ausgereist.

Laut Gericht gehörte der Mann der salafistischen Szene in Mönchengladbach an; er kam aus dem Umfeld des Islamistenführers Sven Lau. Bei der Strafbemessung sei berücksichtigt worden, dass er sich nur wenige Tage bei der Gruppe aufgehalten hatte. Zudem sei er geständig und bemühe sich um eine Teilnahme an dem Aussteigerprogramm für Salafismus des NRW-Innenministeriums.

Stand: 15.02.2017, 17:33