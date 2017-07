Düsseldorfer Rheinkirmes zieht mehr Besucher an

"Ich habe selten eine so entspannte und friedliche Atmosphäre erlebt", freut sich ein etwas erschöpfter Kirmes-Architekt Thomas König zum Ausklang der Kirmestage. Mit rund 3,5 Millionen Menschen sei die Besucherzahl des Vorjahrs bereits am Samstag erreicht worden. Damit dürfte der Besucherzuspruch am Ende des zehntägigen Spektakels etwas höher liegen als in den Vorjahren. Auch Polizei und Rettungskräfte loben die ruhige und fröhliche Stimmung auf einem der größten Volksfeste in Nordrhein-Westfalen. "Vieles ist sehr gut gelaufen. Es wird nicht leicht, das noch zu toppen, aber wir werden es nächstes Jahr wieder versuchen", so König.

Neugestaltung des Platzes kommt bei den Besuchern an

Die Rheinkirmes war so gut besucht wie seit Jahren nicht.

Der Kirmes-Architekt hatte die Festwiese an einigen Stellen neu zusammengestellt, da einige Traditionsgeschäfte wie die Wildwasserbahn nicht mehr vertreten waren. "Das ist offenbar sehr gut bei den Besuchern angekommen, die Kirmes wird als frisch und hoch attraktiv wahrgenommen", berichtet der Kirmes-Architekt von vielen positiven Rückmeldungen. In diesem Jahr seien auffällig mehr Familien mit Kindern auf der Kirmes gewesen. Man habe über die zehn Tage fast optimale Wetterbedingungen gehabt. Auch die meisten Schausteller seien sehr zufrieden mit ihren Geschäften, ergänzt Lothar Inden, Chef der veranstaltenden St. Sebastianus-Schützen.

Sicherheitskonzept bewährt sich bei Unwetterwarnung

Verstärkte Polizeipräsenz auf dem Gelände

"Das Verkehrs- und Sicherheitskonzept hat sich über die gesamte Kirmes bewährt", zieht Polizeidirektor Jürgen Bielor ebenso ein positives Fazit. Dazu habe sicher auch die erhöhte Präsenz der Beamten beigetragen. Die Zahl der Straftaten sei leicht rückläufig (38 gegenüber 43 im Vorjahr), darüber hinaus gab es mit 442 Rettungseinsätzen deutlich weniger als im Vorjahr (589). Das Sicherheitskonzept habe sich vor allem bei der zweistündigen Unterbrechung am vergangenen Mittwoch wegen einer Unwetterwarnung bewährt, freut sich Kirmes-Organisator Thomas König. "Es gab keinerlei Hektik. Alle Besucher haben nach den Durchsagen ruhig und entspannt den Platz geräumt, so wie es auch geplant war."

Lkw-Sperren werden wohl beibehalten

Eine Lkw-Sperre an einer der Zufahrten

Erstmals gab es an der Rheinkirmes große Lkw -Sperren an den Zufahrten zum Festgelände. Diese sorgten in den Spitzenzeiten zwar für Staus, werden nach Einschätzung von Polizeidirektor Jürgen Bielor aber wahrscheinlich auch zukünftig zum Kirmesbild gehören, sollte sich an der Sicherheitslage nichts ändern. Im Nachhinein habe die öffentliche Sicherheitsdebatte aber auch sein Gutes gehabt, meint Organisator Thomas König: "Durch die breite Thematisierung und die sichtbare Präsenz der Polizei haben sich viele, gerade Familien, auch sicherer gefühlt."

Verstärkte Polizeipräsenz wirkt sich positiv aus

Bestimmte Zufahrten wurden von schwer bewaffneten Polizisten überwacht.

