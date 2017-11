Gedenkstunden an die Pogromnacht in ganz NRW

In ganz NRW ist am Donnerstag (09.11.2017) mit Gedenkveranstaltungen der Pogromnacht von 1938 gedacht worden. In der Nacht zum 9. November überfielen in ganz Deutschland die Nazis die Häuser und Geschäfte jüdischer Familien, 400 Menschen starben. Die "Reichskristallnacht", wie die Nazis die Pogrome verherrlichend nannten, war der Beginn der systematischen Judenverfolgung.

Zentrale Gedenkstunde im Düsseldorfer Rathaus

In Düsseldorf lebt die größte Jüdische Gemeinde in NRW . Dort fand mittags im Plenarsaal des Rathauses eine zentrale Gedenkstunde statt. Daran nahm auch Hannah Sutton teil. Ihre Familie wurde auf grausame Art von den Nazis überfallen. Danach flüchtete sie in die USA.

Für den Gedenktag ist die inzwischen 80-jährige Hannah Sutton wieder nach Deutschland zurückgekehrt.

Gedenken an die Progromnacht in vielen NRW-Städten

Auch andere Städte in NRW erinnerten mit großem Aufwand an die Ereignisse von 1938. In Duisburg beispielsweise nahmen Schüler an einem Schweigemarsch zu einer Gedenkstätte teil.

In Essen forderte das Bündnis gegen Rassismus und Faschismus "Essen stellt sich quer" Bürger dazu auf, die sogenannten "Stolpersteine" in ihrer Nachbarschaft zu putzen.

Stand: 09.11.2017, 17:00