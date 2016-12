Düsseldorf: Mutmaßlicher IS-Kämpfer vor Gericht

Vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht muss sich von heute (22.12.2016) an ein mutmaßlicher Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats verantworten. Tarik S. aus Bielefeld war Mitte März in Frankurt am Main festgenommen worden.