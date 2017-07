Düsseldorf: Gedenkgottesdienst für Drogentote

Laut Bundeskriminalamt ist die Zahl der Drogentoten in NRW im letzten Jahr gestiegen. In Düsseldorf sind letztes Jahr sieben Menschen gestorben, weil sie illegale Drogen zu sich genommen haben. Im Vergleich zu anderen Städten in NRW ist die Zahl hier aber noch klein. In Essen gab es zum Beispiel 17 Drogentote im letzten Jahr.

Weniger Probleme durch Konsumräume

Düsseldorf habe weniger Probleme - so die Drogenhilfe Düsseldorf, weil es in der Stadt viele Konsumräume gibt. Das sind Orte, an denen die Drogenabhängigen unter hygienischen Umständen konsumieren dürfen. Beim Gedenkgottesdienst werden für jeden Toten Kerzen angezündet.

Stand: 21.07.2017, 06:27