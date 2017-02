Düsseldorf finanziert Behindertentribüne für Karneval

Bisher war fraglich, ob es auch beim diesjährigen Rosenmontagszug eine Tribüne am südlichen Ende der Königsalle geben werde, auf der zum Beispiel Rollstuhlfahrer die Möglichkeit haben, den Zug zu sehen. Denn der bisherige Sponsor sei abgesprungen - eine Krankenkasse, die in den vergangenen Jahren die Aufbaukosten in Höhe von 13.000 Euro übernommen hatte.

Jetzt will die Stadt die Kosten übernehmen - zumindest für dieses Jahr. Damit gewinne man nun erst einmal etwas Zeit, nach einer anderen Lösung zu suchen. Denn dauerhaft plant man im Rathaus nicht, die Tribüne aus städtischen Mitteln zu bezahlen.

Stand: 15.02.2017, 14:08