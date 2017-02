Dramatische Rettungsaktion in Siegburg

In Siegburg musste die Feuerwehr am Abend eine eingeklemmte 18-Jährige befreien. Unterhalb der Abtei am Michaelsberg war sie in der Dunkelheit mit Freunden in einem Hang herumgeklettert und weggerutscht. Die junge Frau landete unter einem Baum und konnte sich aus eigener Kraft nicht retten. Auch ihren drei Begleitern gelang es nicht, sie unter dem Stamm hervor zu ziehen. Sie alarmierten die Feuerwehr.

Einsatzkräfte müssen im steilen Hang mit Sägen arbeiten

" Es ist dunkel, der Hang steil – eine Rettung unter diesen Bedingungen ist natürlich nicht ganz einfach ", so Thomas Glatz, Chef der Siegburger Feuerwehr. Eine Notärztin, Sanitäter und mehrere Feuerwehrmänner kletterten den Hang hinauf. Während die verletzte junge Frau medizinisch versorgt wurde, schnitten die Einsatzkräfte mit einer Motorsäge und einer weiteren Handsäge Teile des Baumes weg.

Junge Frau wird in spezieller Rettungs-Trage gerettet

Die Feuerwehrmänner befreien die eingeklemmte Frau

Mit Erfolg: Nach einiger Zeit konnten die Einsatzkräfte die 18-Jährige vorsichtig aus ihrer Notlage befreien. Sie wurde in einer so genannten Schleifkorbtrage, einer Art Rettungswanne aus Plastik, festgebunden und mit Hilfe von Seilen behutsam den Hang hinunter gelassen. Mit Prellungen und Schürfwunden kam die Frau in ein Krankenhaus.

Hang ist wegen Baumfällarbeiten gesperrt

In dem Hang unterhalb der Siegburger Abtei wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Bäume gefällt, weil das Areal neu gestaltet werden soll. Der Bereich ist – eben wegen dieser Arbeiten – gesperrt. Überall stehen Baumstümpfe, liegen Stämme und Äste herum. Dennoch kletterten die vier Freunde in den Hang hinein. " Die junge Frau ist auf losem Astwerk ins Straucheln geraten und dann unter den Baum gerutscht ", so Thomas Glatz.

Keine weiteren Absperrmaßnahmen

Der Unglücksort liegt an der dem Kleiberg zugewandten Seite des Michaelsbergs. Die Stadt Siegburg hat geprüft, ob dort eventuell weitere Absperrmaßnahmen erforderlich sind. Die wird es allerdings nicht geben. Sie würden gegen Leichtsinn und Übermut vermutlich auch nichts bringen. „Wir müssten den ganzen Michaelsberg absperren, aber auch das wäre keine Garantie dafür, dass Einzelne das Absperrband nicht beachten oder über Zäune klettern“, sagt Sprecher Jan Gerull.



Stand: 01.02.2017, 12:36