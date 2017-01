Sorgen um Standfestigkeit des Drachenfels'

Der markante Drachenfels über dem Rhein bei Königswinter ist erneut in Bewegung geraten. Messungen des geologischen Dienstes NRW hätten ergeben, dass die Standsicherheit des Felsens nicht mehr gewährleistet sei, so die Bezirksregierung Köln am Mittwoch (25.01.2017).

Die bereits vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen müssten nach der neuen Risikobewertung verstärkt werden. Details wollen die Behörden am Donnerstag (26.01.2017) mitteilen.

Stahlnetz soll vor Steinschlägen schützen

Massiver Stahlzaun am Fuß des Berges

In dem wuchtigen Felsmassiv im Siebengebirge gibt es immer wieder die Gefahr von Steinschläge. Zuletzt war ein Stahlnetz installiert worden, das auf 612 Metern Länge im Stein befestigt ist.

Das Netz soll Spaziergänger und Winzer schützen. Der Weinberg am Drachenfels musste wegen der Gefahr durch herabstürzende Felsblöcke zeitweise schon gesperrt werden.

Stand: 25.01.2017, 20:23