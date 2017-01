Ehrlicher Finder liefert in Köln tausende Dollar ab

Wie die Polizei am Sonntag (22.01.2017) erklärt hat, war der Kölner am Freitag gegen 19.15 Uhr bei der Polizei in Köln-Rodenkirchen erschienen und übergab eine Tasche, die er kurz zuvor im Bereich des Hauptbahnhofs gefunden hatte. Ermittlungen ergaben, dass die Reisenden den Verlust der Wertsachen etwa zwei Stunden zuvor auf der Polizeiwache in der Kölner Innenstadt angezeigt hatten.

Die Touristen konnten ihre Tasche auf der Wache abholen. Der Finder holte am Samstag seinen Lohn ab, den die Touristen dort hinterlegt hatten.

Stand: 22.01.2017, 12:57