Dogan Akhanlı wurde 1957 in einem kleinen Dorf in der osttürkischen Provinz Artvin am Schwarzen Meer als Sohn eines Lehrers geboren. Ab seinem zwölften Lebensjahr wuchs er in Istanbul auf. Später studierte er Geschichte und Pädagogik in Trabzon.

Seine Mutter habe ihn mit Klassikern von Thomas Mann bis Fjodor Dostojewski vertraut gemacht; dies habe seinen späteren Weg zur Schriftstellerei mit beeinflusst, erklärte Akhanli einmal.

2001 erhält Akhanlı die deutsche Staatsbürgerschaft

Er hat bereits früh Erfahrungen mit politischer Verfolgung gemacht. Weil er 1975 an einem Kiosk eine linke Zeitung gekauft hatte, saß Akhanlı in Istanbul erstmals fünf Monate in Untersuchungshaft. Trotz Freispruchs war seitdem sein " Vertrauen in den türkischen Staat vollkommen erschüttert ".

Nach dem türkischen Militärputsch 1980 tauchte er in den Untergrund ab, organisierte von dort aus Demonstrationen und druckte Flugblätter und Zeitungen. Im Mai 1985 wurde Akhanlı zusammen mit seiner Frau Ayse und dem 16 Monate alten Sohn verhaftet. Bis 1987 saß die Familie in einem Militärgefängnis in Istanbul zweieinhalb Jahre getrennt in Haft. In dieser Zeit sei er auch gefoltert worden, berichtete Akhanlı später.

1991 flüchtete er nach Deutschland, wo er als politischer Flüchtling anerkannt wurde und 2001 die deutsche Staatsbürgerschaft annahm. Die Türkei hatte ihn 1998 ausgebürgert, weil er eine Rückkehr zum Militärdienst verweigerte.