Kölner Schriftsteller Akhanlı wieder frei

"Interpol als verlängerter Arm des türkischen Regimes"

Autoren Dogan Akhanli und Can Dündar (v. r.) bei Litcologne 2017

Neben des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer bewaffneten, terroristischen Vereinigung könnte auch ein früherer Prozess gegen Akhanlı in der Türkei Grund der Verhaftung sein. In einem "offenkundig politisch motivierten Verfahren" , so Akhanlıs Anwalt, war der Schriftsteller beschuldigt worden, 1989 einen Raubüberfall in der Türkei begangen zu haben. Von diesem Vorwurf sprach ein Istanbuler Gericht Akhanlı im Jahr 2011 frei. 2013 wurde das Verfahren neu aufgerollt. Da Akhanlı dem Prozess fernblieb, erließen die Richter internationalen Strafbefehl.

" Die Jagdsaison ist eröffnet: Die Türkei möchte Menschen, die ihr nicht genehm sind, zeigen, dass sie nirgendwo sicher sind - leider geschieht das unter Missbrauch von rechtsstaatlichen Grundsätzen, sodass Interpol als verlängerter Arm des türkischen Regimes verwendet wird ", sagte Anwalt Uyar.

Einsatz für Menschenrechte und gegen Völkermord an Armeniern

Der 60-jährige Akhanlı ist ein erklärter Gegner des türkischen Präsidenten Erdoğan. Er hatte in seinem Geburtsland früh Erfahrungen mit politischer Verfolgung gemacht. In seinen Werken setzt sich Akhanlı immer wieder für Menschenrechte sowie für eine Aufarbeitung des Völkermordes an den Armeniern ein.

Weil sein Vater im Sterben lag, flog Akhanli 2010 in die Türkei - und wurde noch am Flughafen festgenommen. Vom Vorwurf des Raubmordes spricht ihn ein Gericht in Istanbul frei - ein Kassationsgericht hebt den Freispruch auf. Doch zum zweiten Prozess erscheint Akhanlı nicht. Deshalb erlassen die Richter einen internationalen Strafbefehl, der nun in Spanien vollstreckt wurde.