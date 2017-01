Ditib soll Lehrer in NRW ausspioniert haben

Diese Liste angeblicher Gülen-Anhänger soll von Ditib-Predigern im Bereich der Generalkonsulate Köln, Düsseldorf und München erstellt und nach Ankara übermittelt worden sein. Die Organisation des im Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen wird vom türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan für den gescheiterten Putschversuch in der Türkei Mitte Juli 2016 verantwortlich gemacht.

Ditib sieht Missverständnisse und "Pannen"

Die Spionage-Vorwürfe gegen Ditib waren bereits im vergangenen Jahr aufgetaucht. Verschiedene Medien hatten zunächst berichtet, dass Ditib-Generalsekretär Bekir Alboğa die Vorwürfe bestätigt hätte. Dieser Darstellung widersprach er später. Er teilte mit, dass man die Vorwürfe ernst nähme und weiter untersuchen werde. Falls Ditib-Imame eine E-Mail der türkischen Religionsbehörde Diyanet als Aufforderung missverstanden hätten, Berichte über mögliche Anhänger der Gülen-Bewegung zu verfassen, sie dies eine "Panne" gewesen.

Bundesanwaltschaft ermittelt

Die Bundesanwaltschaft hat wegen des Verdachts auf "geheimdienstliche Agententätigkeit" Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Zudem bestätigte das NRW-Innenministerium, dass "gefährdete Personen" angesprochen worden seien mit dem Hinweis, bei Bedarf Anzeige zu erstatten.

Probleme mit Ditib häufen sich

Der Islam-Dachverband mit Hauptsitz in Köln ist in letzter Zeit vermehrt negativ aufgefallen. So hat das NRW-Innenministerium die Kooperation mit Ditib beim Präventionsprogramm "Wegweiser" gegen radikalen Salafismus im Juni 2016 beendet. Es gebe "unterschiedliche Auffassungen über die inhaltliche Ausrichtung", hieß es. Im November 2016 schloss Schulministerin Sylvia Löhrmann (Die Grüne) ein Mitglied aus dem Beirat für islamischen Religionsunterricht aus. Der Islamwissenschaftler, der in einer Ditib-nahen Organisation tätig war, soll deutsche Medien als "Lügenpresse" bezeichnet und Verschwörungstheorien bezüglich der Anschläge am 11. September 2001 geäußert haben.

Stand: 24.01.2017, 10:36