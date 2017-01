Junge Ditib-Mitglieder posieren mit Islamisten-Prediger Vogel

Vogel freut sich erkennbar, dass die Jugendlichen auf ihn zukommen und ihn umarmen. " Ich freue mich so sehr, so viele junge Leute zu sehen “, sagt Vogel. Auf Nachfrage des radikalen Predigers geben die Jugendlichen dann an, dass sie Ditib -Mitglieder seien. Der türkisch-islamische Dachverband Ditib erklärte auf Westpol-Anfrage, dass die Jugendlichen von Pierre Vogel "benutzt“ worden seien. Man habe das Video inzwischen aus dem Netz genommen und wolle Imame künftig besser schulen.

Stand: 22.01.2017, 17:23