Bayer-Chef Baumann ist "Dinosaurier des Jahres"

In der Begründung für den Preis heißt es: Die von Bayer-Chef Werner Baumann eingefädelte und 66 Milliarden Dollar teure Rekordübernahme des US -Saatgutriesen Monsanto steht im Gegensatz zu den Forderungen von Umweltschützern und Verbrauchern auf der ganzen Welt, die sich eine umweltverträglichere, gift- und gentechnikfreie Landwirtschaft wünschen, so der NABU .

NABU: " Bayer manifestiert schädliche Systeme für Mensch und Natur "

Das Geschäftsmodell Bayer-Monsanto profitiere von einer industriellen Landwirtschaft, die auf anachronistischen Förderstrukturen fuße und durch öffentliche Gelder künstlich aufrechterhalten werde, erklärte die Umweltorganisation. " Dabei trägt es dazu bei, diese Systeme mit ihren schädlichen Folgen für Mensch und Natur weiter zu manifestieren. "

Preisträger 2015: Philipp Freiherr zu Guttenberg

Umwelt-Dinosaurier

Die Negativauszeichnung "Dinosaurier des Jahres" vergibt der Naturschutzbund Deutschland am Ende eines jeden Jahres. Der Preisträger erhält für sein negatives öffentliches Engagement in Sachen Natur- und Umweltschutz eine aus Zinn gegossene Dinosaurier-Skulptur. Im vergangenen Jahr ging der Preis an den Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, Philipp Freiherr zu Guttenberg.