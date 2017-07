Diese Folgen hätte ein Dieselfahrverbot für Köln

Wo ist die Schadstoffbelastung in Köln besonders hoch?

Die höchsten Werte an Stickstoffdioxid wurden an den Messpunkten am Clevischen Ring in Köln-Mülheim, der Justinianstraße in Köln-Deutz, am Neumarkt, der Aachener Straße in Höhe des Rhein-Centers in Köln-Weiden und an der Luxemburger Straße in Köln-Lindenthal gemessen.

Wie wahrscheinlich ist ein Dieselfahrverbot für Köln?

Das lässt sich nur schwer sagen. Fakt ist, dass die zuständige Bezirksregierung Köln momentan verschiedene Verbots-Szenarien prüft.

Wie könnte so ein Verbot aussehen?

Diesel belasten die Umwelt

Dazu will sich die Bezirksregierung nicht konkret äußern. Theoretisch gibt es mehrere Möglichkeiten: Von einem Totalverbot für die gesamte Innenstadt, also die bisherige Umweltzone, bis hin zu einem Verbot für einzelne Straßen. Denkbar wäre auch, dass nur jeweils die Hälfte der Dieselfahrzeuge betroffen wäre: Die einen dürften dann an geraden, die anderen an ungeraden Tagen fahren. Geprüft werden müsste auch, ob so ein Fahrverbot für alle Dieselfahrzeuge gilt oder ob Fahrzeuge mit der strengeren Euro-6-Norm fahren dürften. Auch Ausnahmen müssten definiert werden – beispielsweise für Rettungsfahrzeuge.

Wie viele Diesel-Fahrzeuge sind in Köln zugelassen?

Von den 526.000 in Köln gemeldeten Fahrzeugen sind gut 191.000 Diesel und knapp 332.000 Benziner. Es gibt nur 772 reine Elektroautos, 2.700 sind Hybrid-Fahrzeuge. Unter den Diesel- Kfz sind 157.000 Pkw und 28.500 Lkw und Omnibusse. Von den 191.000 Diesel-Fahrzeugen erfüllen knapp 46.600 die strengere Euro-6-Norm.

Was spricht für, was gegen ein Dieselfahrverbot?

Dafür spricht aus Sicht der Stadt Köln, dass diese Maßnahme sehr schnell umsetzbar ist. Sie würde am effektivsten die Schadstoffbelastung senken und die Gesundheit der Bürger schützen. Die Kosten für die Stadt wären - im Vergleich zu anderen denkbaren Maßnahmen - vergleichsweise gering. Dagegen sprechen die weitreichenden Folgen, die ein Fahrverbot hätte. Hier ein paar Beispiele.

Reichen die Park-and-Ride -Plätze aus?

Viele Pendler aus dem ländlichen Raum sind auf einen Pkw angewiesen. Sie könnten ihren Diesel außerhalb einer Verbotszone parken und den Rest der Wegstrecke mit Bus und Bahn bewältigen. Theoretisch. Praktisch dürften die bisherigen Park-and-Ride-Stellplätze dafür bei weitem nicht reichen. Zur Zeit gibt es in Köln 27 P+R-Punkte mit einer Kapazität von knapp 5.000 Plätzen. Der größte ist Weiden-West mit 650 Plätzen. Er ist bereits jetzt chronisch überlastet – wegen der sehr guten und schnellen Verbindung mit der Straßenbahn-Linie 1 in die Innenstadt.

Reicht das Angebot des ÖPNV aus?

Überfüllter Bahnsteig der KVB

Kölner und Pendler wissen, was KVB -Sprecher Matthias Pesch bestätigt: "Zu den Stoßzeiten sind unsere Busse und Bahnen rappelvoll." Täglich befördern die KVB 900.000 Menschen. "Wir fahren an vielen Stellen an der Kapazitätsgrenze und bräuchten dringend einen Ausbau." Als Beispiel nennt Pesch die vielgenutzte Ost-West-Achse. Auf der fahren die drei Linien 1, 7 und 9. "Eine Taktverdichtung ist da nicht mehr möglich, da ist alles ausgereizt" , so Pesch. Darum beschäftigt sich die Stadt aktuell auch mit Ausbauplänen für die Ost-West-Achse. Geprüft werde unter anderem eine Untertunnelung auf einem Teilstück, so Pesch.

Einfacher und schneller ließen sich längere Straßenbahnen einsetzen. Aber auch dafür müssten zunächst einmal die Bahnsteige verlängert werden. Kurzum: Bei diesem Ausbau geht es um einen Zeitraum von mehreren Jahren und um keine Ad-Hoc-Maßnahme.

Welche Folgen hätte es für Handwerker?

Im Bereich der Handwerkskammer Köln – er umfasst vier Kreise sowie die Städte Köln, Bonn und Leverkusen – nutzen die Handwerker zu 80 Prozent Dieselfahrzeuge. "Für viele Betriebe wäre ein Dieselfahrverbot existenzgefährdend" , mahnt Ulrich Fesser von der Handwerkskammer Köln. Eine Umfrage unter den 33.500 Mitgliedern habe ergeben, dass nur 21 Prozent der Handwerker-Kfz die Euro-6-Norm erfüllt. Bäcker, Schreiner, Klempner – sie alle stünden vor erheblichen Investitionen, wenn sie ihren Fuhrpark erneuern müssten. Im Schnitt habe jeder dieser Betriebe fünf Fahrzeuge. Fesser klagt, für viele Nutzfahrzeuge gebe es kaum Benziner-Alternativen.

Von Elektroautos ganz zu schweigen. Da haben Handwerker rund um den Düsseldorfer Bäcker Schüren schon eine Art "Elektro-Selbsthilfegruppe" gegründet. Sie will die Automobilindustrie mit konkreten Bestellungen und Anforderungen locken, damit endlich die Elektro-Nutzfahrzeuge hergestellt werden, die Handwerker brauchen.

Welche Alternativen gibt es?

Ulrich Fesser von der Handwerkskammer Köln sagt: "Die Verkehrsverflüssigung ist ein ganz wichtiges Ziel, wenn die Schadstoffe reduziert werden sollen." In Bonn habe man durch eine intelligente Ampelschaltung auf einer viel befahrenen Strecke eine grüne Welle geschaffen. Das habe die Stickoxid-Belastung dort deutlich gesenkt. Zudem sei es höchste Zeit, dass Köln einen zentralen Verkehrsrechner anschaffe, der den Gesamtverkehr koordiniert. Fesser schätzt, dass jedoch noch rund zehn Jahre vergehen werden, bis so ein neues Herzstück der Verkehrsplanung einsatzbereit ist.

Der Kölner Umweltdezernent Rau könnte sich auch eine City-Maut nach Londoner Vorbild vorstellen, ließ er im März wissen. Die Einnahmen könnten zum Ausbau des ÖPNV und von Radwegen genutzt werden.

Und man könnte bei weiteren Verursachern von Emissionen ansetzen, wie bei der Binnenschifffahrt, Kraftwerken und Industrieanlagen.