Diskutieren Sie mit: Racial Profiling?

WDR 2 | 02.01.2017 | Länge: 02:57 Min.

Nach der Silvesternacht gibt es wieder Kritik an der Polizei in Köln. Sie habe hunderte Menschen am Bahnhof eingekesselt, nur weil die nordafrikanisch aussahen. "Ich weise diesen Vorwurf ausdrücklich zurück", sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies im WDR 2 Gespräch. Die Beamten hätten das Gruppenverhalten beobachtet und die Erfahrungen, die in Razzien gewonnen wurden, umgesetzt. | audio