Ankerseile gestohlen - 130 Reisende mussten ICE verlassen

Wegen des Diebstahls von Mastankerseilen aus der Oberleitung ist am Montagabend (06.02.2017) der ICE 947 bei Düsseldorf-Benrath liegengeblieben. Wie die Deutsche Bahn am Dienstag bestätigte, waren 130 Reisende betroffen, die in Ersatzzüge und Busse umsteigen mussten.

Um die Sicherheit beim Umsteigen zu gewährleisten, war auch die Bundespolizei im Einsatz. Die Arbeiten an der Oberleitung dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Von den Behinderungen im Bahnverkehr waren über 50 Züge betroffen.

Stand: 07.02.2017, 10:04