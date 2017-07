Gewitter und Starkregen: Straßen unterspült und gesperrt

Im Kölner Süden war die Industriestraße in Godorf nach dem Gewitter mit heftigen Regenfällen bis zum Montagmittag gesperrt. Die Kanäle konnten die heftigen Regenfälle nicht mehr aufnehmen. Das Regenwasser unterspülte die Straße.

Die Gewitter in der Nacht von Sonntag auf Montag haben vor allem im Kreis Euskirchen für Einsätze gesorgt. In Euskirchen sowie in Mechernich waren Keller vollgelaufen, Straßen wurden unterspült.

In Windeck im Rhein-Sieg-Kreis fielen bis zu 27,4 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde. " Das war definitiv Starkregen ", sagte Meteorologin Maria Frädrich. In Weilerswist waren es 14,7 Liter pro Quadratmeter.

Viel Regen auch im Sauerland

Auch im Sauerland regnete es teilweise heftig. In Neuenrade fielen in der Stunde 16,5 Liter pro Quadratmeter. In Schmallenberg und Warstein waren es ähnlich große Mengen. Parallel zum Starkregen gab es an einigen Orten auch stärkere Gewitter. Auslöser war eine tropische Luftmasse, die sich in der Nacht entladen hat.