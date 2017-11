Als Volunteer Al Gore treffen

Volunteers der Weltklimakonferenz treffen auf Friedensnobelpreisträger Al Gore

Und neben der Musik während der Dankeschön-Feier hatten viele Freiwillige durchaus Highlights, die ihnen noch lange in Erinnerung bleiben werden. So wie Pia Kottwitz aus Attendorn im Sauerland: "Im amerikanischen Iglu, da haben wir die Rede von Al Gore geschaut und als er rausgekommen ist, haben wir ihn mit ein paar Volunteers zufällig getroffen am Ausgang und haben kurz mit ihm geredet und durften ein Foto mit ihm machen – das war schon etwas Besonderes für uns."