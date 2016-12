Polizeikontrollen vor der Christmette im Kölner Dom

Keine konkrete Terrorgefahr

Polizisten kontrollieren die Taschen der Gottesdienstbesucher

"Das haben wir noch nie gehabt" , sagte Dompropst Gerd Bachner der Deutschen Presse-Agentur. "An das Bild muss man sich erst gewöhnen." Er habe aber das Gefühl, zusammen mit Polizeipräsident Jürgen Mathies die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Für den Kölner Dom gelte keine konkrete, aber eine abstrakte Terrorgefahr, sagte Bachner. Am Rande der Domplatte wurden nach Angaben der Polizei drei Randalierer in Gewahrsam genommen.

