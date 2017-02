Caritas lädt Flüchtlinge und Ehrenamtler zum Karneval

Nachdem die Polizei Flüchtlingen und Asylbewerbern von einer Teilnahme am Kölner Karneval abgeraten hatte, lädt die Caritas im Bistum Essen Zuwanderer jetzt erst recht dazu ein. Geplant ist ein Ausflug mit 30 Flüchtlingen und Ehrenamtlichen am Karnevalssamstag nach Köln, teilte der Verband am Donnerstag (09.02.2017) in Essen mit.

Die schönen Seiten der Fünften Jahreszeit