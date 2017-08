Die Campingbranche eilt derzeit von Rekord zu Rekord. Allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind nach Angaben des Caravaning Industrie Verbands ( CIVD ) in Frankfurt mehr als 48.000 Freizeitfahrzeuge in Deutschland neu zugelassen worden. Für das Gesamtjahr werde ein zweistelliger Zuwachs erwartet, erläuterte Verbandspräsident Hermann Pfaff.