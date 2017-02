Streit um zu Unrecht kassierte Bußgelder in Köln

Nach der Blitzer-Panne auf der A3 sollen laut Kölner SPD, CDU und FDP die zu Unrecht kassierten Bußgelder an die Autofahrer zurückgezahlt werden. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hatte am Samstag (04.02.2017) erklärt, sie wolle die Bußgeldeinnahmen in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro in Verkehrssicherheitsprojekte investieren. Rund 400.000 Autofahrer waren auf der A3 zu Unrecht geblitzt worden, da ein Tempolimit-Schild fehlte.

Hoffnung für geblitze Autofahrer

Henriette Reker will Bußgelder in Verkehrssicherheit stecken

Oberbürgermeisterin Henriette Reker hatte erklärt, sie verstehe den Unmut der Autofahrer, die zu Unrecht Bußgelder bezahlt haben. Um die Gelder zu erstatten, sei aber ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand notwendig. Die Kölner Parteien SPD, FDP und CDU halten dieses Argument jedoch nicht für stichhaltig. Sie fordern, den Autofahrern das Geld zurückzuzahlen. Die Stadt Köln fordert von der Kölner Bezirksregierung eine Lösung.

Aufgrund des politischen Drucks prüft die Stadt Köln jetzt offenbar auch, ob nicht doch eine so genannte Gnadenlösung für die betroffenen Autofahrer möglich ist. Bisher ist nicht geklärt, ob jeder einzelne Autofahrer ein Gnadengesuch an die Stadt richten muss, um sein Geld zurückzubekommen und ggf. Punkte in Flensburg wieder streichen zu lassen oder, ob es eine Art generelle Amnestie für alle Autofahrer geben wird.