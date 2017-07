Buskontrollen auf A3: Technische Mängel und lange Lenkzeiten

Die Polizei hat am Freitag (21.07.2017) bis in den Abend auf der Autobahn 3 an der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz Reisebusse kontrolliert. Fast im Minutentakt winkte die Autobahnpolizei die Busse auf den Autohof direkt neben der A3 . Dort überprüfte sie in einer gemeinsamen Aktion mit dem Zoll und dem TÜV jeden einzelnen Bus. Traurige Bilanz: Der Großteil von ihnen hatte Mängel. Probleme gab es vor allem beim Reifenruck und der Profiltiefe, bei einem Fahrzeug fehlte außerdem der Feuerlöscher. Einem der Busse wurde sogar die Weiterfahrt verboten, da er große Mengen an Öl verlor.

Fahrer zu lange hinterm Steuer

Eine ganzheitliche Untersuchung erfordert auch die Überprüfung des Reifendrucks

Besonders gefährlich: Einige der kontrollierten Fahrer waren zu lange am Steuer, einer von Ihnen hatte seine Lenkzeit sogar schon um fast zwölf Stunden überschritten. " Das ist sehr alarmierend, da Übermüdung eine häufige Ursache für sehr schwere Unfälle ist. Der Fahrer kann dann beispielsweise bei einem Stauende nicht mehr rechtzeitig reagieren und der Bus gerät außer Kontrolle ", so Martin Lotz von der Kölner Polizei.

Verletzte bei Bus-Unfällen

Im vergangenen Jahr verunglückten auf den Autobahnen in der Region bei Busunfällen acht Menschen, fünf von ihnen erlitten dabei schwere Verletzungen. Erst vor wenigen Tagen musste die Polizei einen russischen Reisebus aus dem Verkehr ziehen, der gravierende Mängel hatte und nicht mehr weiterfahren durfte.

Keine Zollverstöße festgestellt