Ditib in der Kritik: Bundesanwaltschaft ermittelt in Köln

Ditib Generalsekretär Bekir Alboga

Laut Bundesanwaltschaft wurden Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen - wegen des Verdachts auf "geheimdienstliche Agententätigkeit". Der türkische Islamverband Ditib mit Sitz in Köln hatte in der vergangenen Woche Bespitzelungen für den türkischen Staat eingeräumt. Einzelne Imame des Verbandes hätten Informationen über die Gülen-Bewegung an die Regierung in Ankara weitergegeben. Das hatte Ditib -Generalsekretär Bekir Alboga bestätigt.

Im Beirat für den Kölner Moscheebau spitzt sich ebenfalls die Stimmung zu. Der Beirat soll für Akzeptanz für den Bau der Moschee in Ehrenfeld sorgen.

Dem Beirat für die Kölner Großmoschee gehören prominente Vertreter aus Politik und Gesellschaft an. Ziel des Gremiums war es, für Akzeptanz für den Bau der Moschee in Ehrenfeld zu sorgen. Das Verhältnis zur Ditib gilt aber schon seit längerer Zeit als angespannt. Die Spitzel-Vorwürfe verschärfen den Streit jetzt. Tayfun Keltek vom Landesintegrationsrat zum Beispiel fühlt sich zu wenig von der Ditib informiert. Der Ehrenfelder Bezirksbürgermeister Josef Wirges sieht eine - so wörtlich - zusätzliche Belastung für die Arbeit des Beirats. Kölns Alt-Oberbürgermeister Fritz Schramma von der CDU sagte dem WDR , der Beirat wolle kurzfristig zu einer Krisensitzung zusammenkommen. Es sei auch nicht ausgeschlossen, so Schramma, dass sich das Gremium auflöse.

Stand: 19.01.2017, 08:07