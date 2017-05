Haftbefehl nach mutmaßlicher Brandstiftung in Bonn

Ein 39-jähriger Tatverdächtiger soll in dem Haus einen Wäschebehälter im Flur in Brand gesetzt haben. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner in ihren Wohnungen bleiben, die Feuerwehr hielt über zwei Drehleitern Kontakt zu ihnen.

Verletzt wurde niemand. Die Brandermittler fanden Hinweise auf eine Brandstiftung und den Tatverdächtigen. Der Mann wurde kurz nach dem Brand festgenommen.

Stand: 02.05.2017, 10:13