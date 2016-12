Erneut Feuer in Bonner Tiefgarage

Im Bonner Stadtteil Tannenbusch musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen (25.12.2016) zu einem Tiefgaragenbrand ausrücken. In einem Hochhauswohngebiet brannte ein Auto in der Garage. Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen und ein Ausbreiten des Feuers auf andere Autos verhindern. Obwohl die umliegenden Hochhäuser zum Teil stark verraucht waren, wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. In der Vergangenheit waren in Bonn-Tannenbusch mehrfach Autos in Tiefgaragen angezündet worden.

Stand: 25.12.2016, 12:14