Brand in Aachener Obdachlosenheim

15 Wagen von Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Freitagvormittag (20.01.2017) vor dem Aachener Hauptbahnhof im Einsatz. Aus einem Gebäude in der nahegelegenen Bahnhofstraße drang so dichter Rauch, dass der ganze Bahnhofsvorplatz zeitweise in dichten Nebel gehüllt war.

Feuerwehrfahrzeuge auf dem Bahnhofsplatz in Aachen

In dem Gebäude waren mehrere Menschen, als der Brand ausbrach. Feuerwehrmänner mussten daher mit Atemschutzmasken über eine Drehleiter in das Haus klettern. So gelang es ihnen, acht von 25 Bewohnern zu retten; die anderen konnten das Haus zu Fuß verlassen. Die Stadt sucht jetzt neue Unterkünfte für die Heimbewohner. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar.

Stand: 20.01.2017, 12:35