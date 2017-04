Diebesfahndung im Schaufenster

Immer mehr professionelle Banden

Dem Handelsverband Deutschland (HDE) zufolge zeigt eine am 24. April 2017 veröffentlichte Polizei-Kriminalstatistik, dass die Zahl der schweren Ladendiebstähle in Deutschland zwischen 2013 und 2016 um fast 30 Prozent gestiegen ist. Der Schaden betrage jährlich über zwei Milliarden Euro. Ein zunehmendes Problem seien professionelle Diebesbanden. Schätzungsweise ein Viertel aller Delikte in NRW sollen auf organisierte Kriminalität zurückzuführen sein, berichtete auch das EHI Retail Institute, der Forschungs- und Bildungsverein für den Handel in Köln.

Geklaut wird im Prinzip alles

Ladendieb in Aktion

Laut Handelsverband NRW werden im Elektronik-Bereich vorrangig Tonträger, Smartphones samt Zubehör, Speicherkarten, Druckerpatronen und Elektrokleingeräte gestohlen. In Baumärkten haben es Ladendiebe häufig auf Akku-Schrauber, Werkzeuge und LED -Leuchtmittel abgesehen. Im Textilhandel nehmen Langfinger neben teuren Accessoires vor allem hochwertige Damenmarken und Funktionsbekleidung unbezahlt mit. Auch teure Parfüms und Kosmetika, Rasierklingen, Tabakwaren, Spirituosen, Wein und Sekt, Zeitschriften, Kaffee und Babynahrung stehen auf der Hitliste von Ladendieben ganz oben.

Fahndung im Schaufenster illegal

Eine Fahndungsaktion wie die der Düsseldorfer Boutique rechtfertigen die Verluste dennoch nicht, im Gegenteil. "Das ist zwar nachvollziehbar, aber nicht rechtens" , sagte Helga Block, Landesbeauftragte für Datenschutz, dem WDR. Strafverfolgungsmaßnahmen seien ausschließlich Sache der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Somit droht der Boutiquen-Chefin nun selbst eine Anzeige.

Stand: 27.04.2017, 18:00