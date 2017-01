Fürst Albert wirbt bei der "Boot" für Gewässerschutz

" Absolut realistisch. Das ist Wahnsinn" , schwärmt Patrick, der das Boot-Computerspiel ausprobiert. Es simuliert mit Ventilator und einer so genannten "Oculus-Rift-Brille" eine rasante Fahrt auf dem Rhein. Lars Thierling, der das virtuelle Abenteuer mit entwickelt hat: " Für die Aufnahmen haben wir am Rhein gefilmt. Start der Tour ist an der Flughafenbrücke, Zieleinlauf am Messegelände. "