Anker sollen gebäude zusammenhalten

Das Osterfresko im Hochchor des Bonner Münsters

Der Kölner Architekt Reto Bellinger hat Respekt vor der Aufgabe, die Generalsanierung in zwei Jahren zu schaffen. "In erster Linie kümmern wir uns um die Sanierung der Außenhaut und um die Elektroinstallationen. Die Elektrik ist ein großes Thema, das hier lange nicht angepackt worden ist und jetzt neu gemacht werden muss. An der Statik wird aber auch gearbeitet, wo es zusätzliche Maßnahmen gibt mit Ankern und Bändern, die das Gebäude zusammenhalten ."

Einsturzgefahr besteht aber nicht, betont Architekt Bellinger. Daher ist keine Eile geboten. Und so kann er sich zuerst darum kümmern, dass die wertvollen Kunstschätze gesichert werden, bevor der Bautrupp anrückt. Das wird bis Januar dauern. "Sie haben dann verschiedene Restauratoren, die alles auf Schäden untersuchen und gucken dass die Sachen richtig verpackt werden. Die werden alle in ein Speziallager gefahren, das gesichert ist, klimatisiert ist, feuersicher ist. Sehr hohe Aufmerksamkeit liegt auf der Ausstattung."

5.000 Orgelpfeifen werden in Sicherheit gebracht

Stadtdechant Mgsr. Wilfried Schumacher mit dem alten Schlüssel des Bonner Münsters

Auch die Orgelpfeifen müssen vor dem Baustaub in Sicherheit gebracht werden. Das sind mehr als 5.000 Stück. Zum vorerst letzten mal wird die Orgel beim Abschiedsgottesdienst am Sonntag erklingen. Stadtdechant Msgn. Wilfried Schumacher wird dann mit den Reliquien der Stadtpatrone und der Heiligen Helena aus dem Münster ausziehen. Für ihn ein merkwürdiges Gefühl. "Die Reliquien sind der Grund, warum dieses Münster gebaut worden ist. Und sie sind unser kostbarer Schatz, und sie bedeuten den Menschen sehr viel. Und deshalb nehmen wir sie mit, damit die Reliquien auch am neuen Ort verehrt werden können."

Gemeinde hofft auf Spenden

Der Karnevalsverein der Bonner Stadtsoldaten wird die Büsten und Schreine in die Nachbarkirche Sankt Remigius tragen - allerdings nicht im Narrenkostüm, sondern ganz in Schwarz. Viele Bonner wollen dabei sein. Das katholische Stadtdekanat rechnet mit mehr als 1000 Gläubigen.

Die Hauptpforte wird am Sonntag offiziell abgeschlossen

Dabei hofft die Gemeinde auch auf Spenden, denn die Sanierung wird teuer: 20 Millionen Euro. Das Erzbistum Köln will das meiste davon bezahlen - Aber einige Millionen werden noch fehlen, glaubt Stadtdechant Schumacher. "Wir haben schon einige Spenden, wir haben schon einige Steinpatenschaften. Wir werden jetzt in der nächsten Woche noch ein anderes Projekt aufsezten, wo wir einzelne Bauteile den Menschen anbieten, dafür Patenschaften zu übernehmen, für ein Altarbild, für die Orgel, für den Hochchor, für Malereien und dann kann es auch um größere Summen gehen."

Nach dem Festgottesdienst am Sonntag wird er die Kirche für die nächsten 2 Jahre abschließen. Dann werden auch die berühmten Glocken des Bonner Münsters zum vorerst letzten Mal läuten.