Zugausfälle in Bonn wegen Bauarbeiten

Wegen Bauarbeiten am Bahnhof in Bonn kommt es an diesem Wochenende zu Zugausfällen. Seit dem Samstagmorgen (07.01.2017) halten einige Züge im Regional- und Fernverkehr nicht mehr am Hauptbahnhof. Betroffen ist unter anderem die Linie RB 48 in Richtung Köln/Wuppertal. Auch mehrere IC -Verbindungen nach Köln fallen aus. Für mehrere Millionen Euro wird derzeit das Dach des Hauptbahnhofes modernisiert.