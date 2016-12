Polizei nimmt Bonner Intensivtäter fest

Die Bonner Polizei hat am Donnerstag (29.12.2016) einen gesuchten Intensivtäter festgenommen. Der 17-Jährige aus Bonn-Tannenbusch war vom Bonner Amtsgericht zu einer Jugendhaftstrafe von 15 Monaten verurteilt worden. In diesem Monat hätte er seine Gefängnisstrafe antreten müssen. Aber statt die Strafe abzusitzen, machte sich der junge Mann aus dem Staub. Die Polizei konnte ihn aber rasch aufspüren und in eine Jugendstrafanstalt bringen.

Intensivtäter hat langes Sündenregister

Verurteilt wurde der Jugendliche wegen eines Handy-Raubes und wegen der anschließenden Bedrohung des Opfers. Das Sündenregister des Täters ist aber weit umfangreicher. Schon seit Jahren ist er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Vor allem Körperverletzungen und Raub konnte die Polizei ihm mehrfach nachweisen. Er hat in der Vergangenheit deshalb auch schon mehrere Arreststrafen absitzen müssen. Dabei werden jugendliche Täter für einige Tage oder wenige Wochen eingesperrt. Zuletzt sah das Gericht für einen solchen Arrest wohl das Maß überschritten.

Stand: 30.12.2016, 10:46