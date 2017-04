Herrenloser Rucksack: Entwarnung am Bonner Hauptbahnhof

Der Bonner Busbahnhof ist wegen eines herrenlosen Rucksacks für mehrere Stunden weiträumig gesperrt gewesen. Um auf Nummer sicher zu gehen, hatte die Bonner Polizei Sprengstoffexperten angefordert.

Der Bonner Busbahnhof war abgesperrt

In Bonn ist am frühen Sonntagabend (30.04.2017) der zentrale Omnisbusbahnhof gesperrt worden. Grund ist ein herrenloser Rucksack, der auf einer Bank an einer Haltestelle gefunden wurde. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Sprengstoffexperten sind angefordert worden, um den Rucksack auf seinen Inhalt zu kontrollieren.

Diese Experten des Landeskriminalamtes aus Düsseldorf rückten mit einem Spezial-Fahrzeug an. Dieses wurde per Fernsteuerung an den Rucksack herangefahren und aus der Nähe per Röntgenstrahlen untersucht. Minuten später konnten die Röntgenaufnahmen ausgewertet werden. Gegen 21 Uhr dann die erlösendende Nachricht: Fehlalarm. In dem Rucksack befanden sich eine Decke, ein Kulturbeutel und eine leere Getränkeflasche. Die Sperrung des zentralen Bonner Omnibusbahnhofes konnte wieder aufgelöst werden.

Wegen Bahnhofsbombe lebenslang in Haft

Bereits vor vier Jahren hatte eine echte Bombe die Bonner aufgeschreckt. Diese, am Gleis 1 des Bonner Hauptbahnhofes abgelegt, war damals nur nicht explodiert, weil der Bombenleger beim Bau des Sprengsatzes einen Fehler gemacht hatte. Der Bombenleger von damals ist inzwischen vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.