Polizei dementiert Übergriffe bei Räumung zur Bombenentschärfung in Düren

Mehr als 4000 Menschen hatte die Polizei aufgefordert, wegen einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ihre Wohnungen zu verlassen. Ein Baggerfahrer hatte die 500-Kilogramm-Bombe bei Bauarbeiten in einem Hinterhof mitten im Stadtzentrum entdeckt.

Keinerlei Handgreiflichkeiten

Der Polizei sei keine einzige Handgreiflichkeit bekannt, sagte ein Sprecher am Donnerstag (20.04.2017). Es habe zwar fast zehn kritische Situationen gegeben, in denen Bürger sich der Evakuierung lautstark und drohend widersetzt hätten. Deutliche Worte hätten aber zur Klärung ausgereicht. Die Stadt Düren lobte das Verständnis der allermeisten Bürger und die gute Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften.

Stadt arbeitet an Konzept für derartige Situationen

Auf Überraschungen wie den Bombenfund könne man sich nur begrenzt vorbereiten. Seit dem Flüchtlingsjahr 2015 arbeitet die Stadt aber an einem Konzept für außergewöhnliche Herausforderungen. Davon habe man bereits profitiert.

Evakuierung nach Geschäftsschluss

Johannes Rothkranz von der Feuerwehr Düren

Der Kampfmittelräumdienst war am Mittwochabend (19.04.2017) unmittelbar nach dem Fund alarmiert worden, Stadtverwaltung, Feuerwehr und Polizei bildeten einen Einsatzstab. Schnell war klar, dass die Bombe noch am Abend entschärft werden sollte. Auf Rat der Sprengstoffexperten sollten alle Häuser – nach Geschäftsschluss - im Umkreis von 300 Meter evakuiert werden, so Johannes Rothkranz von der Feuerwehr Düren.

Hubschrauber kontrolliert aus der Luft

Für die Anwohner richtete die Stadt eine Sammelstelle in einem Gymnasium am Rand der Innenstadt ein. Kranke und Pflegebedürftige wurden in Hospitäler oder andere Einrichtungen gebracht. Feuerwehrleute, Polizisten und Ordnungskräfte kontrollierten die geräumten Häuser. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera prüfte zum Abschluss aus der Luft, ob sich noch Menschen im Sperrbezirk aufhielten. Dabei wurden Augenzeugen zufolge noch einige Bewohner aufgespürt, die sich in ihren Wohnungen gehalten hatten. Das sorgte für weitere Verzögerungen.

Die meisten Bürger reagieren gelassen

Christine Käuffer in der Sammelunterkunft

Die allermeisten Bürger nahmen die Räumung allerdings mit Gelassenheit auf, lobten Stadt und Feuerwehr. Die Ordnungsdezernentin der Stadt, Christine Käuffer, dankte bei einem Besuch in der Sammelunterkunft den Bürgern für ihr Verständnis. Im Gymnasium wurden allerdings Proteste einzelner Bürger laut, weil es auch zwei Stunden nach Beginn der Evakuierung dort noch nichts zu essen und trinken gab.

Einsatzstab musste auch weichen

Kurz nach 22 Uhr konnte der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung der Bombe beginnen. Auch der Einsatzstab musste dafür seinen Standort, das Dürener Rathaus eine Häuserzeile neben der Fundstelle, verlassen. Dutzende Feuerwehrleute, Sanitäter, Rettungskräfte und Polizeibeamte warteten im weiten Umkreis.

Bombe lag extrem tief

Einsatzleiter Johannes Rothkranz von der Feuerwehr Düren: " Die Bombe lag so tief, dass das Arbeitsfeld des Baggers ausgeschöpft war. Der Bagger musste sich selbst eine Rampe schaffen. Das hat noch einmal dreißig Minuten gedauert. Aber das ist auch eine Standardprozedur. Der eigentliche gefährliche Bereich ist Gottseidank ohne Komplikationen abgewickelt worden. "

Fliegerbombe aus dem Jahr 1944?

Kampfmittelräumer Wolfgang Wolf und Volker Lessmann

Bei dem Weltkriegs-Sprengkörper handelte es sich nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes um eine relativ seltene Variante mit Heckzünder. Mit ihrer Sprengkraft sollten ganze Häuserblöcke in Schutt und Asche gelegt werden. Möglicherweise ist die Fliegerbombe bei dem Angriff auf die Stadt Düren im November 1944 abgeworfen worden und nicht explodiert. Sicher ist, dass sie über siebzig Jahre mitten im Dürener Geschäfts- und Wohnzentrum im Boden lag. Etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht konnten die Menschen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Stand: 20.04.2017, 16:05