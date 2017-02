Scharfe Bombe von Köln einmal quer durch Deutschland transportiert

Eine scharfe Drei-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist unentdeckt von Köln quer durch Deutschland transportiert worden. Und zwar in einem Haufen Erde. Arbeiter entdeckten die Munition am Mittwochmorgen (15.02.2017) in einer Recyclingfirma im sächsischen Deutzen bei Leipzig. Sie hatten die Erde gesiebt, die aus Köln in die Firma geliefert worden war, so die Polizei. Der Blindgänger war einen Meter lang und hatte einen Durchmesser von 40 Zentimetern.

Bombe soll aus ehemaliger Lackfabrik in Köln stammen

Die Erde aus Köln sollte in Deutzen recycelt werden. Die Firma ist darauf spezialisiert, Schadstoffe aus kontaminierten Böden zu entfernen. Die mehr als 500 Kilometer weit gefahrene Erde soll aus einer Farb- und Lackfabrik in Köln stammen. Für die Entschärfung mussten die Gebäude der Firma und alle Häuser in einem Umkreis von einem Kilometer evakuiert werden. Auch eine Kindertagesstätte, ein Hort und eine Sozialstation waren betroffen.

Am Mittwochabend wurde die Bombe entschärft

Erst nach mehreren Stunden war die Evakuierung abgeschlossen. Sie verzögerte sich, weil mehrere Personen Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen und Häuser brauchten. Am Mittwochabend wurde der Sprengsatz dann entschärft. Während der Entschärfung musste auch eine Bahnstrecke zwischen Leipzig und Zwickau gesperrt werden.

Stand: 16.02.2017, 09:43