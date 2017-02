Bonner Bahnhofsbombe: Fehlender Zünder macht Beweislage schwierig

Mit einer regelrechten Flut von immer neuen Beweisanträgen haben die Verteidiger des mutmaßlichen Bombenlegers vom Bonner Bahnhof den Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf in die Länge gezogen. Jetzt ist Schluss damit. Heute wird die Beweisaufnahme abgeschlossen. Das Problem für die Anklage bleibt: der Zünder der Bombe, die nur wegen Baufehlern nicht explodiert war, wurde nie gefunden.

Prozesstage zogen sich wie Kaugummi

Darum sprechen die Verteidiger davon, dass am 10. Dezember 2012 nur eine Attrappe am Gleis 1 des Bonner Hauptbahnhofes abgelegt worden ist. Die Prozesstage zogen sich zuletzt immer mehr wie Kaugummi. Im April vergangenen Jahres wäre es vermutlich nach Auffassung der Kammer gut gewesen mit der Beweisaufnahme. Dann wäre der Prozess lange zu Ende und hätte heute (6.02.2017) keiner Fortsetzung mehr bedurft. Aber immer neue Beweisanträge der Verteidigung – allesamt Pflichtverteidiger – stellten die Nerven aller Prozessbeteiligten auf eine harte Probe. Die wurden sowieso in zweieinhalb Jahren Verfahrensdauer arg strapaziert.

Abhören von Telefonaten wie Folter für die Ohren

Das stundenlange Abhören schlecht verständlicher, abgehörter Telefonate kam einer Folter für die Ohren gleich. Allerdings mit recht unterschiedlichem Erfolg. Dass die vier Angeklagten ein Mordkomplott gegen Politiker der Pro- NRW -Bewegung geplant hatten, scheint beweisbar.

Zünder wurde nie gefunden

Polizeifahrzeuge stehen nach dem Bombenalarm vor dem Bonner Hauptbahnhof.

Anders verhält es sich bei dem Hauptangeklagten, der eine Bombe am Bonner Hauptbahnhof abgelegt haben soll. Diese soll nur wegen einer mangelhaften Bauausführung nicht detoniert sein. Schon zu Beginn des Prozesses war klar, dass sich alles um ein entscheidendes Beweisstück drehen würde- den Zünder.

Rechtsanwälte sprechen von Attrappe

Darum sagt Rechtsanwalt Mutlu Günal: " Das BKA hat ermittelt, es gab eine Tasche und da war etwas drin. Einen Zünder haben sie nie gefunden. Es ist eine Attrappe gewesen oder Ähnliches. Das sage nicht ich, das sagt das BKA . Warum der Generalbundesanwalt von einer Bombe mit sprengfähigem Zünder spricht, weiß ich nicht. " Und sein Kollege Peter Krieger ergänzt: " Die Anklage enthält viele nicht nur unbewiesene Behauptungen sondern auch falsche Behauptungen aus meiner Sicht. "

Im Extremfall lebenslange Haft

Der Angeklagte Marco D. betritt den Gerichtssaal.

Tatsächlich gibt es bis heute keine Spur von dem vermeintlichen Zünder. Trotzdem ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Hauptangeklagte, ein deutscher Konvertit, wegen versuchten Mordes verurteilt wird. Was im Extremfall eine Verurteilung zu lebenslanger Haft nach sich ziehen könnte.

Anwälte unter Druck gesetzt

Das Gericht hat die Verteidiger der vier Angeklagten unter Druck gesetzt. Beweisanträge, die ohne nachvollziehbare Begründung gestellt würden, wolle das Gericht nach eigenen Angaben unter dem Aspekt der möglichen Prozessverschleppung betrachten. Ein Warnschuss, der vermutlich heute seine Wirkung nicht verfehlen wird.

Prozess-Ende ist in Sicht

Einen Tag wird dann der Generalbundesanwalt plädieren. Bis zu zwei Tagen sind für die Plädoyers der Verteidigung geplant. Das Gericht hat die Verhandlungstage am 20. und 28. Februar jeweils für 13.00 Uhr angesetzt. Normale Gerichtstage beginnen vormittags. Urteile werden mittags verkündet. Der Prozess dürfte bald ein Ende finden.

Stand: 06.02.2017, 09:40