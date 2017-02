Bahn testet Bodycams gegen aggressive Passagiere

Seit dem Sommer 2016 wurde das System an drei Bahnhöfen in Berlin getestet, ab sofort wird das Sicherheitspersonal der Bahn auch in Nordrhein-Westfalen mit Bodycams ausgerüstet. Am Donnerstag (09.02.2017) stellte die Bahn das neue Sicherheitskonzept zusammen mit NRW -Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) in Köln vor. Die Wachleute tragen die Kameras dabei auf der Brust, die Bilder werden ständig auf einem Monitor am Gerät übertragen. Wenn eine Situation brenzlig wird, können die Mitarbeiter per Knopfdruck die Aufzeichung starten.