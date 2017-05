In Rheinbach Schüsse auf Bodybuilder – wegen falscher Bräunung

Goldbraune Wettkampf-Farbe haftet nicht auf Bodybuilder -Körper

Es passierte am 06. November 2016: In der Rheinbacher Stadthalle steigt an diesem Tag die Internationale Westdeutsche Meisterschaft der Bodybuilder. Für den Wettkampf werden die Kandidaten mit goldbrauner Farbe besprüht, um die Muskeln besser zur Geltung zu bringen. Auch der 31-jährige Schützling des Angeklagten wurde von einem Mitarbeiter (44) des Studios gebräunt. Weil der Mann stark schwitzte, soll die Farbe nicht ordentlich gehaftet haben.

Streit um Bräunungs- Spray eskaliert

Das Opfer konnte in einer Notoperation gerettet werden

Sein Trainer soll darüber so sauer gewesen sein, dass er laut Staatsanwaltschaft zunächst auf den Chef des Bräunungsstudios losgegangen sein. Dessen 44-jähriger Mitarbeiter, das spätere Opfer, soll dazwischen gegangen sein – und dem Angeklagten eine Ohrfeige gegeben haben. "Wir sehen uns noch" , soll der laut Anklage daraufhin gesagt haben – und wurde dann von Ordnern aus der Halle gewiesen. Erst zur Siegerehrung durfte er wieder rein – den Streit hatte er aber noch lange nicht vergessen.

Schuss aus Pistole trifft Leber und Niere

Fahndungsfoto des mutmaßlichen Täters

Vor lauter Wut, so die Staatsanwaltschaft, habe er sich anschließend vor der Halle in einem Gebüsch versteckt und gewartet, bis der Bräunungsstudiomitarbeiter und sein Chef gegen 19.30 Uhr nach draußen kamen. Dann soll er dem 44-Jährigen mit einer halbautomatischen Selbstladepistole aus gerade einmal fünf Metern in den Bauch geschossen haben. Der Schuss traf Leber und Niere des Opfers – Lebensgefahr. Der 44-Jährige musste in der Uniklinik notoperiert werden.

Mutmaßlicher Täter zwei Tage auf der Flucht

Der 35-jährige mutmaßliche Schütze, der als gefährlich galt, flüchtete. Weil die Polizei aber mit einem Fahndungsfoto nach ihm suchte, konnte er am übernächsten Tag in der Nähe eines Waldstücks im Raum Wesel gefasst werden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Laut Anklage bestreitet er, der Schütze zu sein.

Stand: 07.05.2017, 12:00