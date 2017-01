Diebe schlachten BMWs in Ratingen und Düsseldorf komplett aus

Die Bilder sind beeindruckend: Von der Innenausstattung eines Einser– BMW s, den die unbekannten Täter in der vergangenen Woche in Ratingen–West aufgebrochen hatten, ist so gut wie nichts mehr übrig: Lenkrad, Schaltknüppel, Navigationssystem, Radio – alles geklaut. Nach Angaben der Polizei Ratingen von heute (09.01.2017) haben die Autoknacker dabei großes handwerkliches Geschick bewiesen. Das gesamte Armaturenbrett ist entfernt und die Mittelkonsole ausgebaut, der Wagen im Vorderbereich fast komplett leer.

20.000 Euro Sachschaden

Der ausgeschlachtete Innenraum eines Einser-BMWs

Die Diebe scheinen sich mit dem Einser– BMW gut auszukennen. In nur einer Nacht, von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche, haben sie gleich drei BMW s auf diese Art ausgeräumt. Insgesamt entstand so ein Schaden von 20.000 Euro. Dabei müssen die Täter mit hoher Präzision gearbeitet haben, der Ausbau der Innenausstattung muss Stunden gedauert haben.

Polizei Düsseldorf spricht von „ BMW -Problem“

Auch das Türschloss bauten die Unbekannten präzise aus

Schon kurz vor Weihnachten hatte es in Dortmund mehrere ähnliche Autoaufbrüche gegeben - damals waren Dreier-BMWs betroffen. Auch in Düsseldorf ereignete sich in der vergangenen Woche ein ähnlicher Fall: Im Stadtteil Stockum wurde ein Einser-BMW nahezu komplett ausgeräumt. Anscheinend sind die BMW s bei Autoknackern besonders beliebt. Die Polizei Düsseldorf räumte ein, es gebe in der Landshauptstadt ein „ BMW –Problem“, Autos dieser Marke würden besonders oft aufgebrochen.

Stand: 09.01.2017, 11:03