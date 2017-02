Urteil im BLB-Prozess erwartet

Nach zehn Monaten will das Landgericht Düsseldorf im Prozess um die millionenschwere Korruptionsaffäre beim landeseigenen Baubetrieb BLB am Montag (13.02.2017) ein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat sechs Jahre Haft für den Ex-Chef des BLB , Ferdinand Tiggemann, gefordert. Tiggemann sei der besonders schweren Bestechlichkeit und Untreue überführt.

Gebäude wie das Landesarchiv sind teurer geworden

Das Landesarchiv ist auch Teil des BLB-Skandals

Beim BLB -Skandal geht es um eine Reihe verdächtiger Immobiliengeschäfte. Oft sind die Baukosten stark gestiegen. Bei Grundstückskäufen und Bauprojekten sollen dem Steuerzahler in Nordrhein-Westfalen Schäden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden sein. Ein Beispiel: Das Landesarchiv in Duisburg. Anfangs waren dafür 52 Millionen Euro veranschlagt. Inzwischen soll das Gebäude im Innenhafen rund 200 Millionen Euro kosten. Nur eins von vielen Beispielen.

Verteidiger fordern Freispruch

Neben Ex-Chef Tiggemann ist auch ein mutmaßlicher Komplize angeklagt. Über ihn sollen die illegalen Geldströme abgewickelt worden sein. Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn zwei Jahre auf Bewährung und eine Geldauflage in Höhe von 200.000 Euro. Die Verteidiger haben die Vorwürfe zurückgewiesen und Freisprüche gefordert.