Sankt Augustin hält Modell Abschiebezentrum für gescheitert

Nur wenige Flüchtlinge zurückgeführt

Ende Mai ist das Pilotprojekt in Sankt Augustin wie geplant ausgelaufen. Die für die Unterkunft zuständige Bezirksregierung Köln sagt, man habe viel daraus gelernt. Die Mitarbeiter wüssten jetzt, wie sie in vergleichbaren Situationen reagieren müssen. In Bottrop war ein ganz ähnliches Projekt geplant. Doch das ist bis heute nicht an den Start gegangen. Ein weiterer Test läuft seit Anfang Juli in Ratingen. Schnelle Rückführungen hat es dort noch keine gegeben.

Das Pilotprojekt ist ausgelaufen. Hier wohnen nun wieder überwiegend Familien

In Sankt Augustin können die Behörden bis Ende Mai gerade einmal 13 von 370 Menschen ohne Bleibeperspektive nach Italien abgeschieben. Eva Stocksiefen von der Stadt Sankt Augustin glaubt, dass solche Zentren nur scheitern können. Heute leben in der zentralen Unterkunft wieder überwiegend Familien aus verschiedenen Ländern. Es sei so ruhig wie vor dem Pilotprojekt und das sorgt bei Anwohnern und der Stadt für ein gutes Gefühl.