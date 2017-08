Tausende demonstrierten friedlich für Braunkohle-Aus

Proteste weitgehend friedlich

Polizisten umzingeln Aktivisten in der Nähe von Bedburg

Mehre hundert Aktivisten wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen und später wieder entlassen. Der Betreiber RWE drosselte im Kraftwerk Neurath vorübergehend die Leistung. Es wurden zahlreiche Strafverfahren unter anderem wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Insgesamt waren am Samstag und Sonntag rund 1.300 Polizisten im Einsatz.

Weitere Proteste geplant

Noch bis kommenden Dienstag (29.08.2017) gehen die Proteste mit den Klimacamps in Kerpen und bei Erkelenz weiter. Außerdem kündigten die Umwelt-Verbände weitere Aktionen zum UN-Klimagipfel im November in Bonn an.

Stand: 27.08.2017, 17:43