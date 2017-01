Keine Pferde mehr im kölschen Zoch?

Für die Tierschützer ist der Einsatz von Pferden im Karnevalszug Tierquälerei. Die laute Musik, die zahlreichen Zuschauer, das stundenlange, unnatürlich langsame Gehen und die fliegenden Kamelle seien zu viel Stress für die Pferde, so die Tierfreunde. Außerdem werfen sie den Karnevalsgesellschaften vor, dass sie den Pferden unerlaubte Beruhigungsmittel verabreichen.

Zugleiter antwortet im Beschwerdeausschuss

Hoch zu Ross reiten Karnevalisten seit Jahrzehnten mit

Das Reiterkorps streitet diese Vorwürfe ab. Seit einigen Jahren würden Kaltblüter eingesetzt, die seien von ihrem Wesen her entspannter und würden regelmäßig trainiert. Der Kölner Zugleiter Christoph Kuckelkorn und Vertreter des Reiterkorps stellen sich am Dienstag (24.01.2017) im Beschwerdeausschuss des Stadtrates den Fragen der Fraktionen. Wahrscheinlich wird die Forderung der Tierschützer abgelehnt. Zahlreiche Kontrollen und ein gesteigertes Verantwortungsbewusstsein der Karnevalisten haben die Situation der Tiere im Zoch in den vergangenen Jahren stetig verbessert. Inzwischen werden vorwiegend rassebedingt entspanntere Kaltblutpferde eingesetzt.

Mehrere Tierärzte kontrollieren die Pferde

So hätten es die Tierschützer gerne: Pferde aus Pappmaché

Die Kölner Stadtverwaltung schreibt zur Begründung: Seit einigen Jahren werden die Pferde von mehreren Tierärzten an den diversen Aufstellplätzen, während der gesamten Veranstaltung und auch nach dem Durchlauf im Rosenmontagszug in Augenschein genommen. Stichprobenweise wurden in den letzten drei Jahren Blutproben zur Untersuchung auf Beruhigungsmittel entnommen und in einem staatlichen Labor untersucht.

Sturm half im Vorjahr den Tierschützern

Im vergangenen Jahr waren die Pferde übrigens wegen des angekündigten Sturms in ihren Ställen geblieben. Der Zoch fand - anders als in Düsseldorf - trotzdem statt.