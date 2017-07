Joachim Meisner war am 5. Juli im Alter von 83 Jahren während eines Urlaubs im niederbayerischen Bad Füssing gestorben. Der gebürtige Breslauer wirkte lange in der DDR und war Bischof von Berlin, ehe er von Papst Johannes Paul II. als Erzbischof an den Rhein entsandt wurde. Meisner vertrat konservative Positionen und eckte damit oft an - in der Domstadt, aber auch bei seinen Amtskollegen.