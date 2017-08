Beethovenhalle wird saniert

Akustik soll wieder werden wie früher

Die Beethovenhalle komplett eingerüstet mit viel Bauschutt

Aber wenn alles fertig ist, soll der Saal in altem Glanz erstrahlen. Viel Wert wird vor allem auf eine perfekte Akustik gelegt. Die soll früher, als die Halle neu war, schon legendär gewesen sein, berichten die Verantwortlichen. Durch unsachgemäße Umbauten an der Wandisolierung hätte sie aber über die Jahre gelitten. Zum Beethoven-Jubiläum soll der Saal natürlich ein optimales Klangerlebnis bieten.

Das Dach ist das sichtbare Wahrzeichen der Beethovenhalle

Noch liegt das alte Kupferdach auf der Beethovenhalle

Für die Bonner ist das geschwungene Kuppeldach das Wahrzeichen der Halle. Das Dach hatte in den letzten Jahren schwer gelitten. Stürme hatten ganze Bahnen von Kupferblech abgelöst. Die Reparaturen sind zum Teil nur notdürftig durchgeführt worden. Jetzt wird alles komplett erneuert. Auch die überdimensionalen Dachrinnen und Fallrohre müssen erneuert werden. Über die letzten Jahrzehnte sind sie an vielen Stellen undicht geworden. Wasserschäden an allen Ecken innen und außen am Haus zeigen das. Das Kupferblech sollte eigentlich vorsatiniert verbaut werden. Das hätte aber Nachteile bei der Bearbeitung gegeben. Deshalb wird die komplette Fläche von mehr als 1.800 mit frischem, rotgoldenem Kupfer verkleidet. Erst über die nächsten Jahre wird die sich dann mit der hellgrünen Schicht Kupferoxid überziehen, die den Bonnern so vertraut ist.

Die Kosten sind stark gestiegen

Als der Stadtrat entschieden hat, dass die Halle saniert werden soll, waren die Verantwortlichen noch von Kosten in Höhe von über 40 Millionen Euro ausgegangen. Heute sind die geschätzten Baukosten auf mehr als 70 Millionen angestiegen. Das hätte auch damit zu tun, dass wegen der niedrigen Kreditzinsen alle Handwerksbetriebe voll ausgelastet und die Preise dementsprechend hoch seien. Die Stadt Bonn bittet deshalb zusammen mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem Verein ProBeethovenhalle weiter um Spenden für die Sanierung der Bonner Beethovenhalle.